Полицейским разрешат выключать камеры, отлучаясь по нужде

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Edijs Pālens

Официальная статистика взяточничества доказывает, что работников дорожной полиции и автоводителей вполне устраивает такой вид заработка и способ «откупиться». Примерно 200 неудачных попыток взяточничества в год, и 10-15 криминальных процессов против должностных лиц. В борьбе с этой «болезнью» руководство полиции решило пойти на весьма унижающие личностные достоинства меры – все полицейские, как потенциальные взяточники, будут снабжены видеокамерами - сообщает портал Neatkarīga.

Самый «свежий» случай взяточничества был зафиксирован 8 марта в Елгаве. Либо полицейские оказались слишком честными, либо предложенная нарушителем сумма в 50 евро показалась им слишком маленькой, тем не менее, шестидесятилетнего водителя они решили задержать. По делу начат криминальный процесс.

Что касается неразоблаченных шоферов и полицейских - преступников статистики нет, однако нет оснований считать, что пойманы все. Вероятнее всего — меньшая часть. Так думает и некий житель Пардаугавы, который недавно со своего балкона случайно стал свидетелем «сцены со взяткой». Один шофер, вероятно, хотел дать взятку, но видимо наличных денег у него не оказалось, поэтому пассажир был отправлен до ближайшего банкомата. Вернувшись, он остановился у полицейской машины, после чего ушел.

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Руководство полиции сильно обеспокоено подобными случаями, ведь они подрывают авторитет, и уменьшает доверие общественности. Так, по приказу начальника Государственной полиции Интса Кюзиса были изданы нормативы по борьбе с коррупцией. Сотрудники патрульной службы и дорожной полиции во время работы не смогут иметь при себе наличные деньги на сумму свыше 30 евро. Если контролирующие структуры обнаружат у полицейского деньги свыше 30 евро, это будет основанием для дисциплинарной оценки действий полицейского за несоблюдение приказа, а происхождение более крупных сумм и возможную связь с коррупцией будет проверять Бюро внутренней безопасности. Кажется, для того чтобы пообедать — сумма более, чем достаточна. Ничего нового в этих правилах нет. Бывший руководитель Дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш вспоминает, что

в свое время в силе был запрет на персональные мобильные телефоны, а в кармане должно было находиться не более 5 лат.

Еще одно противокоррупционное мероприятие — снабжение полицейских видеотехникой. Конечно, не будет так, что полицейский, надев форму, автоматически будет снимать на камеру все, что вокруг него происходит, и не сможет даже в туалет сходить. Камера должна будет включаться в тех случаях, когда работнику необходимо подойти к задержанному автомобилю. Запись, по мнению руководителя,

не только снизит количество случаев взяточничества, но и убережет полицейского от ложных обвинений.

Полицейским не нужно каждое утро демонстрировать начальству содержимое кошелька. Однако, если, например, некий случайный свидетель, заявит о возможном факте взяточничества, здесь кошелек может сыграть значимую роль. В истории взяток дорожной полиции есть и такой случай, когда в момент задержания полицейский, уже получивший взятку, пытался съесть 1000 лат, но полностью уничтожить улики подобным способом ему не удалось.

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