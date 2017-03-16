В Даугавпилсе грабители разгромили магазин

 

Фото: nasha.lv/Пресс-фото

Вечером во вторник, 14 марта, в Даугавпилсе по адресу ул. Вентспилс, 96 в магазин ворвались двое мужчин, один из которых был вооружен молотком. Грабители стали крушить витрины магазина и бить бутылки с алкоголем. Еще часть спиртного преступники забрали с собой.

Как сообщает nasha.lv, в интернете появилось видео преступления с камер наблюдения, однако полиция информацию о данном происшествии не подтверждала, так как пострадавшая сторона не обратилась с заявлением.

Несмотря на то, что один из преступников пытался прикрыть лицо, это не сделало его невидимым или не узнаваемым.

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