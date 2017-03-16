На взятке попался очередной водитель

В среду в Елгаве сотрудники полиции задержали очередного водителя, который предложил полицейским взятку, чтобы избежать составления административного протокола.

Автомобиль Renault Master, которым управлял мужчина 1971 года рождения, патрульные остановили на Добельском шоссе. Выяснилось, что автомобиль не был перерегистрирован в установленном порядке.

Водитель пытался откупиться, предложив 20 евро, после чего был задержан.

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Начат уголовный процесс. В нынешнем году в Елгаве это уже седьмой водитель, попавшийся на предложении взятки.

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