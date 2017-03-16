Два подростка хотели выехать из Латвии без разрешения; пограничники не дали

 

Фото: Zane Bitere / LETA

В среду на пункте пограничного контроля в Рижском аэропорту были задержаны два несовершеннолетних гражданина Латвии.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную пограничную охрану, подростки пытались выехать из страны без нотариально заверенного согласия родителей.

Вчера в аэропорту на пункте пограничного контроля был задержан также прибывший из Москвы гражданин Латвии, который находится в розыске. Мужчина 1970 г. рожд. был задержан и передан полиции.

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В целом за вчерашний день пограничники задержали на внешних границах и внутри страны 45 нарушителей.


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