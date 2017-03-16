Елгава: У жилого дома обрушилась стена

В среду днем в жилом доме №34 по ул.Робежу в Елгаве обрушилась наружная стена. На место происшествия явились представители Стройуправы и работники оперативных служб. Несмотря на то, что в здании в любой момент могут обрушиться несущие конструкции и потому находиться в нем опасно, хозяйка дома и ее брат категорически отказались покинуть свое жилище.

Представитель Елгавской полиции самоуправления Сандра Рексце рассказала, что сообщение о рухнувшей в доме стене было получено в 12.48.

На место происшествия приехали также сотрудники ГПСС, медики неотложки и руководитель Строительной инспекции самоуправления. 40-летняя хозяйка дома пояснила, что около 9.00 она услышала странный шум и, поднявшись на необжитый второй этаж, обнаружила, что в доме обрушилась наружная стена, однако о происшествии никому не сообщила.

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Руководитель строительной инспекции Стройуправы городской думы,

обследовав жилое здание, констатировала, что в нем находиться опасно, так как существует угроза обрушения несущих конструкций.

С составленным после проверки заключением хозяйка дома ознакомилась и подписала его.

Однако и хозяйка, и ее брат категорически отказались покидать дом, а также отказались от предложенного временного жилья в социальном доме по ул.О.Калпака, 9. С хозяйки собственности взято письменное объяснение.