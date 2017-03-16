Мужчина побил супругу, малолетнюю дочь и разбил стекло семейного автомобиля

15 марта незадолго до полуночи сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились в Торнякалнс, где произошел насильственный семейный конфликт.

На месте происшествия вызвавшая полицейских женщина рассказала, что ее гражданский муж пришел пьяный с работы и начал ссориться, а затем стал распускать руки.

Мужчина несколько раз ударил женщину по лицу, а когда в конфликт вмешалась дочь, пытаясь ее защитить, то две пощечины достались и ей.

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Потом мужчина потребовал ключи от их общей машины, чтобы уехать.

Женщина отказалась дать их нетрезвому мужу, после чего тот вышел на улицу и разбил боковое стекло автомобиля.

Потерпевшая женщина утверждала, что не будет писать заявление о материальном ущербе, а вот по факту насилия над несовершеннолетней дочерью – напишет.

Сам виновник находился у входной двери, постоянно вмешивался в разговор и выражал полное пренебрежение к близким людям. На его правой руке кровоточила рана. Прибывшие на место медики осмотрели мужчину, госпитализация ему требовалась.

Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений Рижской муниципальной полиции и Рижскому сиротскому суду.