Триллер в Икшкиле: на 10-летнюю девочку напали с ножом?

 

Фото: AP/Scanpix

Информация, которую недавно получила полиция Огре, заставила содрогнуться даже бывалых стражей порядка - на железнодорожной станции в Икшкиле вооруженная банда напала на 10-летнюю девочку.

Были мобилизованы все оперативные службы и через несколько минут на станцию прибыли и представители муниципальной полиции, и представители Госполиции. Однако по мере общения с ребенком у служб возникли подозрения: слишком уж красочно и неправдоподобно она рассказывает о случившемся. И задержанные по описанию люди выглядили скорее удивленными и испугавшимися, а не схваченными на месте преступления злодеями, сообщает Degpunktā.

Полиция созвонилась с родителями и вскоре все вместе отправились домой к ребенку. Вскоре девочка «раскололась» и призналась, что все напридумывала от скуки - никто особо не уделял ей внимания. Родители этот факт отрицали.

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Представители Госполиции призывают взрослых обсудить с детьми подобные ситуации, так как большие неприятности и расходы ожидают именно их, а не маленьких фантазеров. Пока оперативные службы тратили время на заскучавшего ребенка, кому-то действительно нужна была срочная помощь.



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