В Болдераи мужчина грозился прыгнуть с 9 этажа, но полицейские предотвратили трагедию

Во вторник 14 марта, примерно после пяти часов вечера, работники Государственной полиции получили информацию от жителей района Болдераи о неком мужчине, который перелез через окно на девятом этаже жилого дома, угрожал пистолетом прохожим и грозился покончить с собой.

На место происшествия прибыли Государственная полиция, представители Отдельного батальона специального назначения, Государственная пожарно-спасательная служба и Скорая медицинская помощь.

Слова жителей подтвердились: мужчина перелез через окно подъезда на девятом этаже и пистолетом угрожал прохожим, а также грозился покончить с собой. Как позже было выяснено, на такие действия его подтолкнули проблемы в личной жизни.

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Убедившись в эмоциональной стабильности мужчины, полицейские решили вначале провести переговоры, во время которых им удалось его успокоить и проникнуться в доверие. Пока работники полиции вели переговоры, представители батальона специального назначения проникли в подъезд, вытащили мужчину с карниза и задержали, тем самым предотвратив трагедию.

Мужчина 1984 года рождения ранее уже попадал в поле зрение полиции за мелкие преступления. Во время задержания было констатировано 1,8 промилле алкоголя в его крови.

Операция по спасению заняла примерно час времени и, к счастью, закончилась тем, что не пострадал ни мужчина, ни окружающие.

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