Мать убийцы Иевы Страздаускайте обратилась к жителям Литвы

«Я бесконечно сожалею о произошедшем. Когда я узнала, в чем обвиняют моего сына, у меня перехватило дыхание, мне выбило землю из-под ног», - рассказала через два дня после похорон Иевы Страздаускайте мать подозреваемого в убийстве девушки - 24-летнего Манто Б.

С помощью газеты «Lietuvos Rytas» женщина обратилась ко всем девушкам Литвы и всем, кто переживает по поводу произошедшей трагедии, чтобы извиниться, пишет Apollo.

«Если будет доказана вина моего сына, это станет для меня смертным приговором», - дрожащим голосом рассказала журналистам Аделе Б. Женщина вспоминает, что после задержания сын сказал ей: «Мама, я ничего плохого не делал, я просто сидел в машине».

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У Манто Б есть семья - жена и сын, живет он отдельно, в Кедайни. В день совершения преступления он оставил у матери ребенка и поехал к родственникам - кузенам Леону Б. и Каролу Б.

Позднее выяснилось, что они в тот же день на дороге Вильнюс-Каунас искали дорогую машину, которую заказал покупатель.

Ранее СМИ уже сообщали, что изначально молодые люди следили за «BMW X5 SUV», однако затем заметили «Audi A7» Страздаускайте.

После убийства, пока в Литве проходили поиски девушки, все трое вели себя так, как будто ничего не случилось.

«Манто заходил ко мне, мы пили чай, ели, играли с его ребенком. Сын мало говорил, но это и не ново, он всегда был закрыт и неразговорчив», - рассказала мать.

9 марта Манто выглядел взволнованным, был тише, чем обычно, появились подозрения, что у него серьезные проблемы. 10 марта парень был задержан на своем рабочем месте.

Мать рассказала, что сын по природе спокойный, и Карол тоже хороший мальчик, проблемы с законом были только у Леона.

Напомним, у Леона Б. самая темная биография из всех подозреваемых - он совершил ряд краж, ограбление, был судим за убийство пенсионера, но его вина не доказана не была. Он давал взятки полицейским и бесчисленное число раз нарушал правила дорожного движения.

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