Смотрите, с каких телефонных номеров часто звонят мошенники

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

У вас неотвеченный звонок с незнакомого иностранного номера или вам сообщили посредством SMS о крупном выигрыше? Если вы из любопытства перезвоните, обогатиться можете вовсе не вы, а мошенник.

По данным пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Марии Гоньяк, в течение этого года полиции поступали отдельные сообщения о том, что людям звонили с иностранных номеров. Правда, те, кто сообщал полиции о подозрительных звонках, не перезванивали неизвестным.

«Назывались имена, которые начинаются с цифр +407, +441 или +402», - сказала Гоньяк. Директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов кроме этого привела в пример номера Сомали (+252) и Великобритании (+447, а также +441). Руководитель по связям с общественностью Telia Райго Неудорф добавил в список Индию (+91), также звонки поступают из стран Центральной и Южной Европы.

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«Этих номеров очень много, они со всех концов света.

Если номер становится известен, мошенники быстро реагируют и меняют его», - сказала Селиов.

Хотя содержание SMS варьируется, она привела в пример один из текстов сообщения: «Ваш мобильный номер выиграл 500 000 фунтов в кампании UK Mobile, чтобы подтвердить это, позвоните +447448441563 или отправьте э-мейл на mobile@ukpromo.co.uk с кодом подтверждения AM44UK».

Веб-констебль Маарья Пунак констатировала, что время от времени поступают вопросы о номерах, которые кажутся подозрительными, с которых поступал звонок. Как правило, веб-констебли советуют не перезванивать по этому номеру.

«Если человек действительно хочет с кем-то связаться, он либо пришлет SMS, либо воспользуется для этого электронной почтой или Фейсбуком.

В то же время повторяющихся номеров не замечено», - сказала Пунак. Она подчеркнула, что прежде чем перезванивать на незнакомый иностранный номер, следует хорошенько подумать, особенно если вы не ожидаете звонка из-за границы.

«Если речь идет об одном конкретном номере, с которого постоянно звонят в сеть эстонских операторов с целью спама, местный оператор может его просто заблокировать. Так поступали и раньше», - сказал Неудорф.

Он рекомендует относиться к таким сообщениям и звонкам, когда просят перезвонить на незнакомый номер или сообщают о неожиданном выигрыше, крайне скептически. Также желательно сообщать своему мобильном оператору о таких номерах.


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