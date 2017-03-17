Полицейские предотвратили суицид на Вантовом мосту

Вечером 14 марта сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции по камерам заметили мужчину, который продолжительное время стоит на Вантовом мосту и выкуривает сигареты. Его неуверенные действия заставили полицейских подозревать, что мужчина собирается совершить самоубийство.

Чтобы убедиться в безопасности человека на место происшествия был направлен ближайший патрульный экипаж. Незадолго до приезда полиции мужчина попытался забраться на перила, но безуспешно.

Через минуту подъехал полицейский автомобиль и сотрудники отправились к мужчине.

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Во время разговора мужчина признался, что собрался прыгнуть в воду, потому что его бросила девушка и ему очень плохо. Полицейские уговорили его сесть в машину, чтобы обсудить произошедшее. Одновременно на место вызвали Службу неотложной медицинской помощи.

К приезду скорой с молодым человеком поговорили, уже успокоили и передали медикам.

Прежде чем полицейским уехать, к ним подошел еще один парень, который сказал, что отправился вслед за убитым горем приятелем. Полицейские объяснили, что с его другом все в порядке и в настоящее время он находится под присмотром врачей.

Мужчина облегченно вздохнул и отправился к своему другу. Помощь полиции больше не требовалась.