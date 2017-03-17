В Риге пьяный мужчина пришел в магазин с топором

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Ночью 16 марта в магазин при заправке в рижском микрорайоне Дзирциемс, вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения с топором в руке. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на Госполицию.

Взяв в руку бутылку минеральной воды стоимостью 1,70 евро, мужчина подошел к продавцу и спросил, надо ли ему что-то платить. Продавец ответила утвердительно. Тогда посетитель стал размахивать топором. Продавец испугалась и сказала, что он все-таки может забрать бутылку бесплатно. Мужчина удалился, а женщина вызвала полицию.

На место происшествия прибыли сотрудники Батальона специального назначения Госполиции, которые задержали подозреваемого неподалеку от заправки и доставили в полицейский участок.

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Задержанный 1977 года рождения раньше уже был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ.

Свой поступок он объяснил плохим настроением. По словам подозреваемого, среди ночи он делал ремонт в своей квартире и поругался с соседкой. После этого ему захотелось пить.

По факту разбойного нападения начат уголовный процесс.

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