В Риге пропал 30-летний житель Бауски

30-летний Айварс ЛАСМАНИС, житель Бауски, 11 марта 2017 года пропал в Риге в районе торгового центра «Rīga Plaza» и улицы Лайву.

Брат пропавшего, который объявил его в розыск, рассказывает:

- Друзья Айварса уверяют, что в тот день он вместе с ними поехал в Ригу на машине, но около 22:30 попросил, чтобы его высадили в районе улицы Лайву (это недалеко от торгового центра «Rīga Plaza»). Друзья не возражали, выпустили его, и дальше он в одиночку пошел в неизвестном направлении.

До сих пор никаких сведений о себе брат не подавал. Мобильный телефон выключен.

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При себе у пропавшего не было ни денег, ни документов, только мобильный телефон, с которого последняя смс была отправлена родным Айвара - в 22:49. Сейчас телефон выключен.

ПРИМЕТЫ: рост 180 см, нормального телосложения. На обеих руках татуировки, на шее с обеих сторон тоже тату. Волосы короткие, светлые. Был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, замшевые короткие сапоги.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего мужчину или знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.