Такого скоростного рекорда на дорогах Даугавпилса уже давно не было

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

Пока одни водители ругают наши дороги за их ужасное состояние, другие умудряются на этих ямах и ухабинах ставить анти-рекорды. Так 16 марта патрульный экипаж полиции Латгальского региона задержал в Ликсненской волости на дороге А6 водителя «Audi», который разогнался до 187 км/ч и получил большие неприятности.

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Молодой мужчина (1988 г.р.) мчался в сторону Даугавпилса со скоростью 187 км/ч. , превысив допустимую скорость в 2 раза. На дороге была ограничение - 90 км/ч.

За такое нарушение в Кодексе административных нарушений Латвии предусмотрены: штраф в размере от 360 до 480 евро, лишение водительских прав на пол года.

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