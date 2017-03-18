Отложено дело возможного убийцы в инвалидной коляски

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Отложено дело, по которому на скамью обвиняемых должен был сесть инвалид в коляске. Он обвиняется в том, что во время совместного пиршества убил своего друга.

Напомним суть дела. 11 апреля 2016 года в одном колодце в Вайнеде на ул.Театра был обнаружен умерший мужчина с признаками насильственной смерти – огнестрельной раной в глазу. В ходе расследования полиция выяснила, что умерший – 40-летний мужчина, во время празднования юбилея которого и совместного распития алкоголя возник конфликт, завершившийся насилием.

В связи с произошедшим был возбужден уголовный процесс – за убийство задержан мужчина, 1969 г.рожд., который признан подозреваемым также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

На месте происшествия было изъято малокалиберное оружие, газовый пистолет и 24 патрона,

– сообщили в государственной полиции.

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Хотя задержанный мужчина – инвалид в коляске, все-таки все доказательства свидетельствуют о том, что преступление совершил именно он, сам мужчина тоже признает свою вину. К тому же подозреваемый несколько лет назад попадал в поле зрения полиции и свое наказание отбыл.

В декабре 2016 года Государственная полиция завершила расследование по уголовному процессу и передала дело в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Намеченное в Лиепайском суде заседание было отложено, так как не явился ни обвиняемый, ни пострадавшая – родственница убитого мужчины.

Подозреваемый по телефону проинформировал суд о том, что его постигли серьезные проблемы со здоровьем

и пришлось вызвать службу неотложной медицинской помощи. Представители как прокуратуры, так и защитников признали, что без обеих вовлеченных сторон невозможно рассматривать дело. Лиепайский суд решил перенести рассмотрение дела на 23 мая.

За убийство закон предусматривает наказание – пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 5 до 20 лет, с пробационным надзором сроком до 3 лет, а за хранение огнестрельного оружия и боеприпасов для огнестрельного оружия без соответствующего разрешения предусмотрено наказание – лишение свободы на срок до 3 лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.


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