За прошедшие сутки в авариях пострадали девять человек

Вчера в автоавариях пострадали девять человек, свидетельствуют данные Госполиции.

Зарегистрировано 58 ДТП, в том числе восемь с пострадавшими.

21 водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, за превышение скорости оформлено 244 протокола.