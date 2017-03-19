За прошедшие сутки в авариях пострадали девять человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Caro/ScanPix

Вчера в автоавариях пострадали девять человек, свидетельствуют данные Госполиции.

Зарегистрировано 58 ДТП, в том числе восемь с пострадавшими.

21 водитель сел за руль в нетрезвом состоянии, за превышение скорости оформлено 244 протокола.

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Автоаварии и ДТП

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