Администратор неплатежеспособности сняла из банкоматов и присвоила полмиллиона евро

В руки работников передачи канала TV3 Nekā personīga попали материалы, которые ясно показывают, с каким чувством безнаказонности работает администратор неплатежеспособности, которая присвоила и сняла через банкоматы примерно полмиллиона евро.

Многие годы Дануте Кулькова могла свободно «обчищать» предприятия, не получая за это никаких санкций. Она присвоила себе сумму, измеряемую сотнями тысяч евро. Администратор неплатежеспособности продолжает адимнистрировать все новые предприятия, несмотря на то, что в предыдущих случаях было констатировано нарушение закона.

Из полученных за продажу вещей должников денег, Кулькова регулярно делала перечисления на счет своей кредитной карты. Потом она отправлялась в банкомат в один из крупных магазинов или в центре города и снимала деньги. Банковская выписка показывает, что посещение банкомата происходило практически каждый рабочий день.

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В ходе расследования констатировано, что имеется более 15 эпизодов, в которых Кулькова действовала сходным образом. Ни полиция, ни прокуратура не сообщают, в скольких процессах администратор неплатежеспособности присваивала средства.

По расчетам Nekā personīga, сделанным по данным из оказавшихся в распоряжении передачи материалов, Дануте Кулькова сняла наличными из банкоматов более полмиллиона евро.

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