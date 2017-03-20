Администратор неплатежеспособности сняла из банкоматов и присвоила полмиллиона евро

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Evija Trifanova / LETA

В руки работников передачи канала TV3 Nekā personīga попали материалы, которые ясно показывают, с каким чувством безнаказонности работает администратор неплатежеспособности, которая присвоила и сняла через банкоматы примерно полмиллиона евро.

Многие годы Дануте Кулькова могла свободно «обчищать» предприятия, не получая за это никаких санкций. Она присвоила себе сумму, измеряемую сотнями тысяч евро. Администратор неплатежеспособности продолжает адимнистрировать все новые предприятия, несмотря на то, что в предыдущих случаях было констатировано нарушение закона.

Из полученных за продажу вещей должников денег, Кулькова регулярно делала перечисления на счет своей кредитной карты. Потом она отправлялась в банкомат в один из крупных магазинов или в центре города и снимала деньги. Банковская выписка показывает, что посещение банкомата происходило практически каждый рабочий день.

Реклама

В ходе расследования констатировано, что имеется более 15 эпизодов, в которых Кулькова действовала сходным образом. Ни полиция, ни прокуратура не сообщают, в скольких процессах администратор неплатежеспособности присваивала средства.

По расчетам Nekā personīga, сделанным по данным из оказавшихся в распоряжении передачи материалов, Дануте Кулькова сняла наличными из банкоматов более полмиллиона евро.

Еще по этой теме
Полиция предупреждает: хитрая мошенница в интернете «разводит» молодых мамочек

Полиция предупреждает: хитрая мошенница в интернете «разводит» молодых мамочек

Служба госдоходов объявит войну мошенничеству с НДС и схемами оптимизации

Служба госдоходов объявит войну мошенничеству с НДС и схемами оптимизации

В прошлом году мы внесли в банкоматы 2,67 млрд евро

В прошлом году мы внесли в банкоматы 2,67 млрд евро


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 69000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1200599 EUR

reklama.vesti.lv

Названы доступные супернапитки для мозга Wo&Men

Названы доступные супернапитки для мозга

Пэрис Хилтон полностью обнажилась и покрасилась в золотой цвет Showbiz

Пэрис Хилтон полностью обнажилась и покрасилась в золотой цвет

Самый сексапильный сержант в истории США стала звездой соцсетей Wo&Men

Самый сексапильный сержант в истории США стала звездой соцсетей

"Пышная Бейонсе" учит девушек plus size одеваться смело и ярко Wo&Men

"Пышная Бейонсе" учит девушек plus size одеваться смело и ярко

Интарс Бусулис резко высказался о дне легионеров Showbiz

Интарс Бусулис резко высказался о дне легионеров

Мошенничество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 349 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
UZŅĒMUMA STRATĒĢISKO VADĪTĀJU
UZŅĒMUMA STRATĒĢISKO VADĪTĀJU
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 