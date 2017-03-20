Начальник полиции не оштрафованный за превышение скорости, возможно, уходит на пенсию

Ответственные ведомства возбудили несколько проверок связанных со случаем, когда начальник полиции Рижского региона Гунтарс Маркитанс не был оштрафован за превышение скорости, поскольку, по его словам, таким образом хотел проверить своих подчиненных - сообщает передача телеканала TV3 Nekā personīga.

В то же время, по неофициальной информации стало известно, что Маркитанс, вероятнее всего, написал или готовится написать в ближайшее время заявление об уходе на пенсию.

По данным передачи, он находился за рулем служебного автомобиля «Ford Mondeo»,в момент когда был остановлен за превышение скорости. Задержанный сотрудник полиции пояснил, что хотел лишь проверить работу своих коллег. Место событий он покинул безнаказонным, хотя неофициально было известно, что скорость его должностного автомобиля была более 130 км/ч.

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Подчиняющееся начальнику Государственно полиции Интсу Кюзису Бюро внутреннего контроля до 1 апреля обещает завершить проверку действий Гунтарса Маркитанса, к которому может быть применено дисциплинарное взыскание. Также полиция выясняет, имело ли место нарушение в связи с превышением скорости.

Представитель полиции Дайрис Анучинс передаче пояснил, что проверка была поделена на две части. Первая — дисциплинарная — проверка правомерности дейстрвий и соблюдения должностных обязанностей Маркитанс. Вторая — административный штраф, который в случае нарушения, необходимо было применить на месте. «Так как этого не произошло, этот вопрос будет решаться сейчас, а штраф можно будет присвоить и позже», поясняет Анучинс.

Отдельную проверку начали и в Полиции Бюро внутренней безопасности, которые не находятся в подчинении у начальника Госполиции.

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