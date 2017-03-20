Неудачная проверка генерала полиции Маркитанса закончилась уходом на пенсию

Начальник полиции Рижского региона Гунтарс Маркитанс
 

Начальник полиции Рижского региона Гунтарс Маркитанс. Фото: Evija Trifanova/LETA

 

Ответственные ведомства возбудили несколько проверок связанных со случаем, когда начальник полиции Рижского региона Гунтарс Маркитанс не был оштрафован за превышение скорости, поскольку, по его словам, таким образом хотел проверить своих подчиненных - сообщает передача телеканала TV3 Nekā personīga.

Причастный к скандалу о возможном превышении скорости начальник управления полиции Рижского региона генерал Гунтар Маркитанс с четверга, 23 марта, отправится на пенсию.

По данным передачи, он находился за рулем служебного автомобиля «Ford Mondeo»,в момент когда был остановлен за превышение скорости. Задержанный сотрудник полиции пояснил, что хотел лишь проверить работу своих коллег. Место событий он покинул безнаказонным, хотя неофициально было известно, что скорость его должностного автомобиля была более 130 км/ч.

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Подчиняющееся начальнику Государственно полиции Интсу Кюзису Бюро внутреннего контроля до 1 апреля обещает завершить проверку действий Гунтарса Маркитанса, к которому может быть применено дисциплинарное взыскание.

Также полиция выясняет, имело ли место нарушение в связи с превышением скорости.

Представитель полиции Дайрис Анучинс передаче пояснил, что проверка была поделена на две части. Первая — дисциплинарная — проверка правомерности дейстрвий и соблюдения должностных обязанностей Маркитанс. Вторая — административный штраф, который в случае нарушения, необходимо было применить на месте. «Так как этого не произошло, этот вопрос будет решаться сейчас, а штраф можно будет присвоить и позже», поясняет Анучинс.

Отдельную проверку начали и в Полиции Бюро внутренней безопасности, которые не находятся в подчинении у начальника Госполиции.

По словам представителя Госполиции Дайриса Анучина, решение Маркитанса выйти на пенсию по выслуге не повлияет на применение административного штрафа.

Маркитанс служил в полиции почти 40 лет.

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