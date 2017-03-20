Окончание каникул подростки отметили выпивкой

Вечером 17 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Вецмилгравис, где на железнодорожной станции несовершеннолетние распивали алкоголь.

Прибывшие на место полицейские заметили под навесом станции пятерых подростков. Один из них, увидев приближающихся сотрудников полиции, пытался спрятать двухлитровую бутылку пива. С подростками начали разговор, но они отрицали факт употребления алкоголя.

В ходе проверки личных данных выяснилось, что троим из этой компании по 17 лет, еще двоим – по 15.

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Подростки были задержаны и доставлены в дежурную часть. Им провели проверку концентрации алкоголя при выдохе, которая показала, что четверо из компании употребляли алкоголь. О случившемся сообщили родителям.

Также составлены три протокола об административном правонарушении по факту пребывания в общественном месте в нетрезвом виде, один протокол – за повторное пьянство в течение года.

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