В Ильгюциемсе задержан одурманенный мужчина в позе йога

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

В субботу сотрудники Рижской муниципальной полиции оправились на вызов в Ильгюциемс, где у входа в жилой многоквартирный дом в необычной позе лежал человек.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели мужчину, который спал в позе молящегося. Его пытались разбудить, дергая за плечо, но он не реагировал.

Все свидетельствовало о том, что мужчина, вероятно, находится под воздействием наркотиков.

Рядом с ним обнаружили использованные шприцы и пластмассовую крышку от бутылки с неизвестным веществом. Полицейские вызвали Службу неотложной медицинской помощи.

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На место вызвали сотрудников Госполиции, которые забрали мужчину вместе с подозрительной упаковкой для дальнейших процессуальных действий.


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