Легионеллез у ребенка: начат уголовный процесс

Полиция в Айзкраукле по заявлению родителей начала уголовный процесс о халатности в связи с заболеванием ребенка легионеллезом. Об этом агентству ЛЕТА сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце.

Еще по этой теме Борьба с «болезнью легионеров» может влететь жителям Латвии «в копеечку» 16 марта 2017 г.

Заболевание легионеллезом у ребенка в Айкзраукле привело к последствиям: полиция по заявлению родителей начала уголовный процесс о халатности.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на представителя Земгальского регионального управления Госполиции Иеву Сиетниеце, родители ребенка просят полицию дать оценку ответственности лиц, отвечающих за водоснабжение и подогрев воды в доме.

Реклама

Уголовный процесс начат по статье 197 Уголовного закона о халатности.

Как уже писал Русский TVNET, результаты анализов, полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний, подтвердили наличие в водопроводе многоквартирного дома на ул. Лачплеша, 9 в Айзкраукле бактерий, вызывающих легионеллез.

Бактерии обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире, где живет заболевший ребенок.

Еще по этой теме