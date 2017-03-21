«Всемирная прачечная»: деньги из России шли в Британию через Латвию

В рамках международной схемы по отмыванию денег из России через 17 крупнейших банков Великобритании, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли около 740 млн долларов, сообщает газета The Guardian. Примечательно, что перед этим часть денег проходила и через Латвию.

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Согласно документам, которые изучили журналисты, всего по этой схеме из РФ в период с 2010 по 2014 годы было выведено почти 20 миллиардов долларов, однако сумма может быть значительно больше - порядка 80 миллиардов.

Журналисты назвали эту схему «Всемирная прачечная». Сначала средства из России выводились в банки Латвии и Молдовы, а затем уже направлялись в финансовые учреждения США и Великобритании.

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В ходе журналистского расследования было установлено, как эти деньги сначала попали в 112 банков Восточной Европы, а затем разлетелись по всему миру. Журналисты пришли к заключению, что конечными получателями денежных средств стали российские бизнесмены, задействованные в сфере строительства, инфотехнологий и банковского дела. Отмечается, что эти бизнесмены были тесно связаны с российскими властями, пишет Postimees.

Британским банкам следователи адресуют вопросы, почему они не остановили сомнительные платежи. Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и «Новой газетой», пишет The Guardian.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: British banks handled vast sums of laundered Russian money

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