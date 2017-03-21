Полиция: подростки все чаще совершают киберпреступления

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

По наблюдениям Госполиции, подростки все чаще совершают киберпреступления и зачастую главной причиной является желание поиграть в компьютерные игры.

«Больше всего киберпреступников в возрасте 15-18 лет и проживающих в регионах. Очевидно, у них больше времени, которое они могут проводить за компьютером и меньше альтернатив, чем себя занять. Они хотят играть в компьютерные игры, например, «Counter-Strike», для чего им требуются электронные деньги.

Поэтому

они начинают думать, как заработать деньги, а в интернете полно самоучителей о том, совершить кибернападение»,

- поясняет начальник третьего отдела Управления по предотвращению экономических преступлений Госполиции Дмитрий Хоменко Хоменко.

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Он рассказал, что трое подростков при помощи одной социальной сети получили доступ к данным 17 тыс. клиентов, которые использовали, чтобы сымитировать посещение онлайн-казино, за каждое посещение платившее администратору деньги.

В другом случае подросток создал свой виртуальный пункт доступа к беспроводной сети. У одной потерпевшей был телефон старой модели и когда он подключился к этому пункту, киберпреступник получил информацию и потребовал выкуп за разблокировку счета.


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