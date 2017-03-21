Полицейские из «лап» браконьеров на Саркандаугаве спасли 85 рыб

 

Фото: Rīgas pašvaldības policija

19 марта работники Управления по безопасности на воде и гражданской обороне Рижской муниципальной полиции, проводя контроль за соблюдением правил промышленной рыбной ловли, на Саркандаугаве нашли и изъяли немаркированную рыболовную сеть.

Когда полицейские вытащили 120-метровую сеть, в ней было обнаружено 85 рыб разных сортов, которые незамедлительно были отпущены в воду.

Нелегальная рыболовная сеть была вытащена, а по факту произошедшего – заведено административное дело.

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Латвийский кодекс административных нарушений устанавливает, что за рыбную ловлю во внутренних водоемах без соответствующего разрешения, в запрещенном месте, в запрещенное время или запрещенными способами физическим лицам грозит наказание от 280 до 700 евро, с конфискацией инструментов ловли или без.

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