Установлены личности напавших на магазин в Даугавпилсе

 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

На прошедшей неделе полицейские Даугавпилсского участка получили информацию о том, что в один из продуктовых магазинов ворвались двое агрессивно настроенных мужчин, вероятно, находящихся под воздействием алкоголя.

Злоумышленники разбили несколько витрин и похитили несколько бутылок с горячительными напитками. В общей сложности магазину был нанесен ущерб на сумму около 2 500 тысячи евро.

Был начат криминальный процесс, в рамках которого полиция установила личности двух подозреваемых – мужчин 1986 и 1969 гг. рождения, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В ближайшее время для них будет определена мера пресечения.

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За подобные правонарушения, согласно 180 статье Криминального закона (кража в небольшом размере), предусмотрено наказание – до года тюрьмы, в свою очередь, согласно части второй 231 статьи (хулиганство), подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.


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