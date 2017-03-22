Просьба помочь найти хозяев: в Адажском крае обнаружена застреленная собака

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/chris_hertel

В Адажском крае, в Кадаге, 21 марта была найдена застреленная собака похожая на породу стаффордширский терьер - кобель, примерно 4-летнего возроста - сообщает на своей странице в социальной сети Facebook приют для животных Mežavairogi.

Представители защитников животных пишут: «У животного не зарегистрированный микрочип под номером Nr.941000018723688. Просьба помочь найти хозяев! Если вам что-либо известно об этой собаке, просьба звонить по телефону 24422440. Полиция уже занимается этим делом. Будем благодарны за любую информацию! Делитесь! Спасибо!»

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