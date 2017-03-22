Полиция изъяла на даче в Юрмале 40,5 кг «спайса»

В конце прошлой недели в Юрмале Госполиция изъяла 40,5 килограммов психотропных веществ или «спайса», который был спрятан в мешочках в цветочной клумбе на территории дачи. По подозрению в хранении наркотических веществ в большом объеме с целью реализации задержан 31-летний мужчина. К нему применена мера пресечения в виде ареста.

Госполиция получила оперативную информацию о том, что в Юрмале, в Варнукрогсе, хранятся наркотики или психотропные вещества в больших объемах. Проверяя информацию, в субботу, 18 марта, сотрудники Юрмальского участка Госполиции Рижского региона прибыли в упомянутое место, где хотели провести обыск.

В момент появления полицейских мужчина на даче не находился. Стражи порядка нашли у дома накрытую пленкой цветочную клумбу. Оказалось, что под пленкой примерно полутораметровая яма, полная упаковок с веществом неизвестного происхождения. Результаты первоначальной экспертизы показали, что там находилось 40 килограммов 458 граммов психотропного вещества с химической формулой JWH-018.

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На черном рынке цена изъятого вещества составляет около 120 тысяч евро. Обнаружено также оборудование, которое заставляет предполагать, что ранее в доме выращивалась марихуана - лампы, генератор, удобрения.







Aizvērt В Юрмале нашли большое количество спайса Valsts policija Valsts policija Valsts policija Valsts policija







Вечером того же дня был задержан и мужчина 1986 года рождения. Задержанный уже дважды попадал в поле зрения полиции за применение насилия и ограбление в группе.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что изъятые вещества были предусмотрены для реализации в Риге.

Начат уголовный процесс.