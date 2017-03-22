Сотрудник полиции, ездивший на авто с флагом РФ, стал объектом служебной проверки

Государственная полиция в ходе служебной проверки выяснит, совместимо ли с полицейской этикой украшение автомашины должностного лица полиции символикой чужого государства.

Недавно в социальных сетях появилась фотография частной автомашины, в окне которой виды разрешение Министерства внутренних дел и ленточка в цветах российского флага.

Пресс-секретарь Госполиции Дайрис Анучин рассказал агентству ЛЕТА, что выданные МВД разрешения можно помещать в автомашине на видном месте только когда она ставится в рабочих целях у зданий, в которых расположены органы МВД. Этот факт будет проверяться.

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Параллельно будет оцениваться факт размещения в автомашине, на которой ездила старший инспектор отдела криминальной полиции Зиемельского участка, символики другого государства, конкретно - России.

Анучин добавил, что полиция рассмотрит размещение на автомашине и флага любого другого государства, если такая жалоба поступит.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис выразил сожаление в связи с этим случаем и подтвердил, что обсуждал его с начальником Госполиции Интсом Кюзисом.

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