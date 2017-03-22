В Юрмале задержана пьяная мать с младенцем; еду для малышки пришлось искать в семьях полицейских

Жители Юрмалы 21 марта на железнодорожной станции заметили сильно пьяную мать с маленьким ребенком на руках и вызвали полицию, сообщает пишет Skaties.lv.

Женщина была замечена около 22 часов на станции Слока. Прибывший экипаж констатировал, что женщина действительно пьяна, однако характерного запаха от нее не исходит. Полицейские предположили, что женщина принимала наркотики.

Мать 1991 года рождения была доставлена в участок для медэкспертизы.

Реклама

На место происшествия также прибыли медики, которые, осмотрев семимесячную девочку, пришли к выводы, что ребенок здоров.

В поздний вечер и центры опеки были закрыты, сотрудники полиции попытались связаться с родственниками задержанной, но безуспешно. В детском доме, который вначале согласился принять ребенка, не оказалось необходимого питания.

В результате полицейские решили решать проблему собственными силами. Они связались со своими семьями, в результате чего удалось обеспечить ребенка едой, памперсами и всем необходимым.

В данный момент девочка находится в центре опеки.