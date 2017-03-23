В Ильгюциемсе пропал 65-летний мужчина

 

Фото: bezvests.lv

65-летний рижанин Улдис Пункулис, живущий в микрорайоне Ильгюциемс, пропал 21 марта 2017 года. Мужчина имеет инвалидное удостоверение и серьезные проблемы со здоровьем. Оставшись один, он вышел из дома и обратно не вернулся. Последний раз его видели в этот день около 15:00.

По словам близких, пропавший плохо ориентируется в пространстве. он мог просто не найти дорогу домой, сообщает Bezvests.

Приметы: Рост 165 см, нормального телосложения. Был одет в темно-зеленую куртку, черные брюки, серую шапку и коричневые сапоги.

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Просьба ко всем, кто видел пропавшего мужчину, или знает, где он может находиться, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.


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