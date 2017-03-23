В больницу попал младенец с переломом ребер; отец пояснил, что слишком крепко его обнял

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

22 марта, Государственная полиция по телефону получила информацию о том, что в Вентспилсскую больницу поступил двухмесячный ребенок с синяками по всему телу.

Государственная полиция информирует, что в ходе медосмотра врачи констатировали, что у младенца сломаны ребра. Как сообщает агенство LETA, отец ребенка представителям органов пояснил, что слишком крепко обнял ребенка.

Пострадавший ребенок передан рижским медикам. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося, в том числе каким образом были получены травмы.

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