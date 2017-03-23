Драка в автобусе: полицейским пришлось стрелять

На этой неделе в Пардаугаве в Риге полицейским удалось прекратить драку между тремя мужчинами только после предупредительного выстрела, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.
Конфликт возник, когда вошедший в общественный транспорт мужчина с велосипедом случайно задел им одного из пассажиров.
В ссору двух мужчин вмешался еще один пассажир, и вскоре она переросла в драку. Все участники драки вышли на ул. Даугавгривас. Владельцу велосипеда были нанесены телесные повреждения.
Вызванные очевидцами полицейские попытались разнять драчунов, но нападавшие на велосипедиста вели себя агрессивно, оказали сопротивление и пытались ударить одного из полицейских.
Полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух. Оба хулигана были задержаны.
По информации полиции, они не были в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина 1980 г. рожд. ранее в поле зрения полиции не попадал, а мужчина 1981 г. рожд. уже четырежды задерживался за хулиганство.
В отношении задержанных начат уголовный процесс о хулиганстве в группе лиц с нанесением телесных повреждений потерпевшему.