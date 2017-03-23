В Даугавпилсе с 12-этажного дома спрыгнули две девушки, одна погибла

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В редакцию портала «Gorod.lv» поступила информация, что сегодня ночью, 23 марта, в Даугавпилсе произошло трагическое событие – 2 девушки совершили попытку самоубийства. В тексте обращения говорилось, что одна из них скончалась от полученных травм, другая была доставлена в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

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В олиции не стали коментировать обстоятельства смерти, но рассказали, что начат уголовный процесс.

Старший специалист Госполиции Ксения Белова заявила, что на данный момент полиция может сообщить, что начат уголовный процесс по 13 разделу уголовного кодекса по факту смерти несовершеннолетней девушки.

Подробности станут ясны в ходе расследования дела, на данный назначены экспертизы.

Факт смерти произошел 23 марта ночью в Даугавпилсе, но обстоятельства смерти полиция не комментирует.

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В свою очередь, заместитель руководителя латгальского регионального центра неотложной помощи Астрида Иголниеце прокомментировала, что сегодня ночью была доставлена девушка возраста ориентировочно 18 лет, упавшая с высоты 12 этажа.

По непроверенной информации, обе девушки – жительницы Даугавпилсского края, обучавшиеся в одном из даугавпилсских учебных заведений.

Не исключена возможность того, что совершенный акт мог быть последствием игры «Синий кит», однако нет никакого официального подтверждения этой информации.

Как ранее писал Русский TVNET, Центр безопасного интернета «Net-Safe Latvia» получил десятки звонков и электронных писем от обеспокоенных родителей и учителей в связи с быстро распространяющейся в Латвии через социальные сети игры «Синий кит».

Эту игру еще называют «игрой в смерть».

Она призывает подростков и молодых людей калечить свое тело, делиться фотографиями и видео, на которых отображены эти деструктивные действия.

В настоящее время игра распространяется особенно стремительно: в молодежной среде считается, что осмелиться порезать себе руки или причинить иную физическую боль - это «стильно и смело», сообщает полиция.

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