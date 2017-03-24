На Югле из нелегальной сети выпустили 10 рыб и пять раков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Сегодня ночью сотрудники Рижской муниципальной полиции во время патрулирования на моторной лодке по реке Югла заметили немаркированную рыболовную сеть.

Полицейские решили устроить засаду, но просидели до рассвета и никто не пришел. Нелегальные сети вытащили из воды, в них находились десять рыб и пять раков. Их освободили и выпустили в воду.

Сеть конфискована, заведено дело об административном нарушении.

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Латвийский кодекс административных правонарушений предусматривает, что за рыбную ловлю во внутренних водоемах без соответствующего разрешения, в запрещенном месте, в запрещенное время или запрещенными способами на физических лиц налагается штраф от 280 до 700 евро, с конфискацией инструментов ловли или без.


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