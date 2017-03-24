Мужчина в Кенгарагсе изготавливал нелегальный бренди, бальзам и водку

 

Фото: Valsts policija

В четверг, 23 марта, Государственная полиция получила информацию, что в Кенгарагсе некий мужчина производит в крупных объемах и продает нелегальный алкоголь.

«Завод» по производству находился в квартире 1960-го года рождения. В ходе проверки были найдены 320 литров нелегального алкоголя, который был разлит по 5 литровым пластмассовым бутылкам ( см. фото).

Используя различный фильтры, мужчина изготавливал бренди, бальзам и водку. Также было выяснено, что преступник реализовывал продажу нелегальных сигарет. В целом, было найдено 10 блоков или 2000 сигарет.

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За данное преступление грозит наказание в виде одного года лишения свободы, денежного штрафа или же условного срока.


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