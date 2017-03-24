Мастер LDz для России собирал данные о перемещении по Латвии военной техники НАТО

Прокуратура Земгальского судебного округа предъявила обвинения в шпионаже в пользу России мастеру ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз) Александру Красноперову.

В пятницу пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Кристине Сутугина рассказала агентству ЛЕТА, что, согласно решению о привлечении лица к уголовной ответственности, в период с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года обвиняемый регулярно, систематически и целенаправленно на территории станции Елгава занимался сбором по поручению России секретной информации военного и коммерческого характера, передавая полученные сведения контактному лицу в России.

Красноперов, переснимая материалы с систем видеонаблюдения и видеоархивов, незаконным путем получал сведения о перемещении по Латвии военной техники НАТО.

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Обвиняемый по-прежнему находится под арестом.

Как сообщалось, Красноперов был задержан в конце прошлого года Полицией безопасности. Были проведены санкционированные обыски на пяти объектах.

Передача ТВ3 «Ничего личного» ранее сообщала, что он был членом «Согласия» и ветераном афганской войны, а информацию передавал бывшим сослуживцам.

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