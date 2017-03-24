В Риге спустя три дня нашелся пропавший 65-летний мужчина

В Риге найден живым и здоровым 65-летний Улдис Пункулис, проживающий в микрорайоне Ильгюциемс -сообщает на своей странице в Facebook Bezvests.lv

Вечером 24 марта в Bezvests.lv позвонила внучка пропавшего и сообщила, что дедушка найден в Риге на углу улиц Базницас и Лачплеша. Она сама лично его нашла.

Накануне добровольцы также прочесывали весь периметр в центре Риги, где, вероятно, видели пожилого мужчину. Был проверен большой участок города от улицы Бруниниеку, где мужчину предположительно видели сегодня в 3 часа дня, в торону центрального вокзала, затем в обратную сторону до улицы Дунтес. В то же время другие волонтеры, около 20 человек, распределили между собой городские скверы и парки. Но, к сожалению, поиск вчера, который начался в 20:00 и завершился к 23 часам, не дал результатов.

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Bezvests.lv благодарит всех добровольных помощников! Тех, кто звонил и сообщал, тех, кто лично участвовал в поисках.

Как уже ранее сообщал Русский TVNET, мужчина, пропавший 21 марта, имеет инвалидное удостоверение и серьезные проблемы со здоровьем. Оставшись один, он вышел из дома и обратно не вернулся.

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