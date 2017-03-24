В Даугавпилсе контрабандист пытался убежать от таможенников

Таможенники в Даугавпилсе, после неудачной попытки побега, задержали гражданина Латвии - в его машине было найдено 120 000 контрабандных сигарет.

В четверг вечером, при проверке информации о незаконном перемещении подакцизных товаров, таможенники попытались остановить в Даугавпилсе ехавшую машину марки «Nissan Terrano», однако, на приказы работников таможни водитель не отреагировал.

Позже, данное транспортное средство было обнаружено в другом квартале, где и был задержан нарушитель - 1971 года рождения гражданин Латвии. Во время обыска, в его машине было найдено 119 400 сигарет с акцизными марками Белоруссии на сумму примерно 12 000 евро.

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