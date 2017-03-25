Трагедия в Даугавпилсе: очевидец о том, что произошло на 12 этаже

Во втором по величине городе страны — Даугавпилсе — погибла несовершеннолетняя девушка. Она упала с 12 этажа. Ещё одна девушка в том же здании получила сильнейшее отравление гарью. Полиция выясняет причины произошедшего и проверяет версию c суицидальной игрой, сообщает с места событий Русское вещание LTV7.

В эту среду, около 11 часов вечера, на лоджии подъезда 12 этажа одной из многоэтажек Даугавпилса оказались две несовершеннолетние девушки. Они подожгли, предположительно, куртку одной из них. Потом одна из девушек, вероятнее всего, прыгнула вниз, а другая осталась. Дальнейшие события журналистам программы «Личное дело» рассказал очевидец событий, который и вызвал Скорую помощь.

«Ко мне зашел друг. Мы покурили с ним сигарету. Пошел домой. Лифт нажимает, слышит грохот. И говорит: «девчонка упала». Я вылетаю. Смотрю, одна девчонка - все лицо измазано гарью. В дыму. Я вышел на балкон посмотреть вниз. Ничего не увидел.

Спускаюсь вниз, вижу - тело лежит. Подошел, спросил живая ли она. Молчание.

Потом пошли судороги», - рассказал он.

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Девушка, которая, вероятнее всего, спрыгнула, скончалась в машине Скорой помощи. Вторая после отравления продуктами горения потеряла сознание и была доставлена в больницу.

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«Она получила отравление угарным газом. На той лоджии, откуда вероятнее всего выпрыгнула первая девушка, были найдены следы горения. Что там сгорело, мы пока сказать не можем. Все это изъято, назначена экспертиза там будем смотреть дальше», - отмечает начальник криминальной полиции Даугавпилского участка Юрис Саулевичс.

Полиция сейчас проверяет версию, играли ли девушки в печально известную суицидальную игру.

«Я не исключаю, что это Синий кит. Но прямых доказательств этому нет», - говорит Саулевичс.

Однако российская журналистка «Новой газеты» Галина Мурзалиева, которая первой написала о распространении так называемых групп смерти в России, рассказала «Личному делу», что означают манипуляции с курткой в суицидальной игре.

«Все снимали куртку перед тем, как прыгнуть, поскольку была инструкция. Куртка может зацепиться и останетесь инвалидом. А вот чтобы сожгли, такого я не помню. Но они все время это меняют», - говорит Мурзалиева.

В учебном заведении, где учились обе девушки, об игре знают почти все подростки. Некоторые даже играли в нее и, по их словам, им даже угрожали кураторы. Однако говорить об этом на камеру молодые люди не пожелали.

У погибшей девочки был спокойный и сильный характер. Так говорят о ней родные и близкие.

А семья не понимает, как такое могло произойти. Об этом «Личному делу» рассказал друг семьи, которого съемочная группа встретила на месте трагедии. В теперь уже печально известную 12-этажку мужчина пришел по просьбе отца погибшей девочки в надежде найти предсмертную записку.

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