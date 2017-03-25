На Саркандаугаве произошел взрыв в результате возгорания микроавтобуса

Как сообщила представитель ГПСС Инта Шабоха, сегодня днем на проспекте Виестура произошло возгорание в сарае, рядом с которым стоял микроавтобус, в котором был бензин.

Спасатели, прибыв на место ЧП, в течение 50 минут ликвидировали последствия взрыва и возгорания на площади 50 квадратных метров.

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Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илза Букша сообщила, что медики прибыли на место ЧП, так как в таких случаях на место должны прибыть все оперативные службы.

К счастью, пострадавших не было, и, медики оценив ситуацию,уехали с места ЧП.