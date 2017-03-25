На Саркандаугаве произошел взрыв в результате возгорания микроавтобуса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

Как сообщила представитель ГПСС Инта Шабоха, сегодня днем на проспекте Виестура произошло возгорание в сарае, рядом с которым стоял микроавтобус, в котором был бензин.

Спасатели, прибыв на место ЧП, в течение 50 минут ликвидировали последствия взрыва и возгорания на площади 50 квадратных метров.

Видео

Реклама

Представитель Службы неотложной медицинской помощи Илза Букша сообщила, что медики прибыли на место ЧП, так как в таких случаях на место должны прибыть все оперативные службы.

К счастью, пострадавших не было, и, медики оценив ситуацию,уехали с места ЧП.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Alsviķu pag., 1200599 EUR
Дом
Дом, Saulīšu ciems, 1200 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR

reklama.vesti.lv

Как покрасить волосы дома: 5 советов парикмахера-стилиста Wo&Men

Как покрасить волосы дома: 5 советов парикмахера-стилиста

Британка в 60 лет ушла с престижной работы ради танцев на шесте Wo&Men

Британка в 60 лет ушла с престижной работы ради танцев на шесте

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы Wo&Men

Принцесса Монако увела мужа у модели из Тулы

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике Showbiz

«Я снова влюблена»: Виктория Боня рассказала о новом избраннике

Фитнес-модель честно показала, как выглядит тело «в критические Wo&Men

Фитнес-модель честно показала, как выглядит тело «в критические

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 