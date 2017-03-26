В Риге мужчине петардой оторвало пальцы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В субботу в Риге помощь медиков потребовалась 39-летнему мужчине, в руках у которого взорвалась петарда.

Пострадавший получил повреждения обеих ладоней и частичную ампутацию трех пальцев, сообщает агентство ЛЕТА.

В свою очередь в Латгале 55-мужчина во время работ по ремонту крыши упал с высоты примерно двух метров и получил различные травмы. Его доставили в больницу в удовлетворительном состоянии с подозрениям на переломы рук и травму головы.

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Во время помощи в ремонтных работах в Латгале 16-летнему парню на ногу упала доска, медики доставили его в больницу.

Всего за прошедшие сутки медики получили 1214 вызовов, 211 из которых были связаны с травмами.


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