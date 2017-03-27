В Риге мать оставила маленьких детей одних и ушла пить

Вечером 25 марта сотрудники Латгальского управления муниципальной полиции Риги получили информацию о квартире на ул. Маскавас, где без надзора оставлены двое маленьких детей. На место происшествия незамедлительно был выслан экипаж.

Стражи порядка прибыли на место происшествия и встретили мужчину, который пояснил, что у него и его гражданской жены есть годовалая дочь. У женщины также есть шестилетний сын от первого брака. Оба ребенка остались в квартире одни. По словам мужчины, перед уходом он оставил ключи сожительнице, поэтому не может попасть домой сам. Во время разговора от него ощущался сильный запах алкоголя.

С другой стороны двери полицейские расслышали одного из детей. Шестилетний мальчик пояснил, что мать ключей от дома не оставила и, возможно, ушла в магазин за сигаретами. Отвечая на вопрос о сестричке, мальчик рассказал, что та спит. У мужчины выяснили номер телефона матери, однако он был отключен.

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В конце концов выпивший мужчина дозвонился до отца сожительницы, которому описал ситуацию. Дедушка пообещал незамедлительно приехать к внукам и открыть дверь.

Вскоре он приехал, открыл двери квартиры и рассказал, что днем привел внука с занятий домой. В тот момент его дочь была вместе с младенцем. Обоих детей он оставил с матерью и ушел на работу.

Чтобы убедиться в состоянии здоровья детей, были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи.

Пока полиция дожидалась врачей, домой вернулась мать. Было видно, что она находится в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали нечеткая речь и запах алкоголя.

Полицейские спросили у женщины, почему дети оставлены без присмотра. Мать утверждала, что шла в аптеку, чтобы приобрести для детей лекарства. Стражи порядка попросили показать покупку, а женщина зашла на кухню и вынесла лекарства. Полицейские указали, что женщина, вернувшись домой, на кухню не заходила. Пойманная на лжи мамочка стала вести себя агрессивно и обзываться.

Обоим родителям провели проверку на алкоголь.

Оказалось, что в крови отца - 2,21 промилле алкоголя, а у матери - 2,75 промилле.

На место происшествия прибыли медики, которым сын во время осмотра рассказал, что в день событий мать несколько раз ударила его по голове, но младенца не била. Врачи приняли решение доставить обоих детей в больницу, чтобы провести необходимые проверки.

Принимая во внимание тот факт, что родители находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения и не способны позаботиться о детях, а также то, что была получена информация о возможном насилии в семье, детей решили временно изъять из семьи.

Медики доставили детей в больницу, провели проверки и указали, что серьезных проблем со здоровьем у них не констатировано, и оставлять их в больнице необходимости нет.

Полицейские доставили детей в безопасное место, в кризисный центр.

Материалы дела переданы в Рижский сиротский суд, а также в детское отделение профилактики преступлений муниципальной полиции Риги.