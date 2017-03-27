Подростков задержали, после непристойных надписей на пыльной полицейской машине

 

Фото: kadrs no video

Вчера, 26 марта, работники Рижской Муниципальной полиции отправились на Зигфрида Аннас Мееровича бульвар, откуда часто поступали жалобы о курящих подростках. Осмотрев территорию, не было констатировано никаких нарушений, однако, пока стражи порядка были вдали от транспортного средства, двое молодых людей воспользовались случаем и оставили небольшое послание на задних дверях.

Сотрудники центра ваидеонаблюдения запечетлили, как некие молодые люди, при помощи пальцев оставили надписи на пыльных задних дверях полицейской машин. На записях видно, как один из парней написал «Dievs svēti Latviju», а второй непристойной слово на русском языке.

В момент хулиганства, к парням подошел полицейский, но один из ребят принялся убегать. В момент побега молодой человек выполнял различные элементы паркура, пока не упал.


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