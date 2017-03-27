За издевательства над государственным флагом Латвии задержаны двое бельгийцев

В воскресенье в Старой Риге были задержаны двое граждан Бельгии, которые сорвали флаг Латвии с одного из зданий города - сообщает Рижская Муниципальная полиция.

В воскресенье, 26 марта, работники Рижской Муниципальной полиции, на одной из камер видеонаблюдения заметили некого мужчину, который в Старом городе сорвал флаг с фасада одного из зданий. На видео также видно, что срывая флаг, хулиган повредил его флагшток.

Позже, к мужчине на видео присоединился его друг, который стал фотографировать товарища с «добычей».

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