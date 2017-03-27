В Кенгарагсе сторожевой пес искусал 13-летнего мальчика

В прошлую субботу, 25 марта, полиция получила информацию от представителей медицинской скорой помощи, что в Кенгарагсе собака покусала подростка.

Несчастный случай произошел в субботу вечером, когда четыре мальчика решили перелезть через забор, чтобы проникнуть на закрытую территорию, сообщили в Государственной полиции. Стоит добавить, что на заборе весела табличка «злая собака».

Заметив чужаков, сторожевой пес бросился на них. Трем парням удалось вовремя перелезть обратно, а 13-летнему мальчику собака искусала обе ноги ниже колена. На помощь прибежал охранник, который сразу вызвал медиков.

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Полиция выясняет обстоятельства дела, но так как хулиганы не достигли 14-летнего возраста, против них нельзя заводить уголовное дело.

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