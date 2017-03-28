Трагедия в Литве: мужчина расстрелял семью и сбежал

Attēls no notikuma vietas
 

Attēls no notikuma vietas. Фото: Eriko Ovčarenko/15min.lt

В понедельник вечером (27 марта) поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) были обнаружены трупы двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями, сообщает потрал 15min.lt.

Работники полиции всю ночь разыскивали подозреваемого в преступлении 27-летнего сына одной из убитых. Предполагается, что мужчина убил свою мать (1968 г.р.), бабушку (1942 г.р.), отца (1967 г.р.) и его брата (1979 г.р.). А 81-летний дедушка подозреваемого, получивший ранение ноги, остался жив. Пенсионера увезли в больницу в шоковом состоянии.

Подозреваемый в преступлении 27-летний Эгидиюс АнупрайтисПодозреваемый в преступлении 27-летний Эгидиюс Анупрайтис. Фото: Пресс-фто

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О преступлении в полицию сообщили близкие убитых — они не могли с ними связаться по телефону и поехали навещать. По мнению экспертов, убийство было совершено еще в воскресенье, 26 марта. Что стало причиной жестокости, пока неизвестно, однако, после осмотра дома, в котором были найдены трупы, выяснилось, что из одного сейфа исчезло законно хранившееся оружие.

В Каунасе мужчина застрелил четырех родственников

Фото: В Каунасе мужчина застрелил четырех родственников0

Департамент полиции сообщает, что подозреваемый Эгидиюс Анупрайтис работал охранником. Он также имеет разрешение на ношение оружия.

По предварительным данным, секьюрити скрылся как минимум с двумя единицами оружия. Полицейские не исключают, что Анупрайтис попытается перейти границу. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном преступлении, просят как можно скорее связаться с полицией. Работники полиции также просят ни в коем случае не пытаться задерживать подозреваемого самостоятельно, поскольку это может быть опасно.

Литовская полиция кинула все силы на поиск убийцы из Каунаса

Фото: Литовская полиция кинула все силы на поиск убийцы из Каунаса0



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