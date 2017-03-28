Трагедия в Литве: мужчина, расстрелявший свою семью, задержан

В понедельник вечером (27 марта) поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) были обнаружены трупы двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями, сообщает потрал 15min.lt.
Работники полиции всю ночь разыскивали подозреваемого в преступлении 27-летнего сына одной из убитых. Предполагается, что мужчина убил свою мать (1968 г.р.), бабушку (1942 г.р.), отца (1967 г.р.) и его брата (1979 г.р.). А 81-летний дедушка подозреваемого, получивший ранение ноги, остался жив. Пенсионера увезли в больницу в шоковом состоянии.
Подозреваемый в преступлении 27-летний Эгидиюс Анупрайтис. Фото: Пресс-фто
О преступлении в полицию сообщили близкие убитых — они не могли с ними связаться по телефону и поехали навещать. По мнению экспертов, убийство было совершено еще в воскресенье, 26 марта. Что стало причиной жестокости, пока неизвестно, однако, после осмотра дома, в котором были найдены трупы, выяснилось, что из одного сейфа исчезло законно хранившееся оружие.
Департамент полиции сообщает, что подозреваемый Эгидиюс Анупрайтис работал охранником. Он также имеет разрешение на ношение оружия.
По предварительным данным, секьюрити скрылся как минимум с двумя единицами оружия. Полицейские не исключают, что Анупрайтис попытается перейти границу. Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном преступлении, просят как можно скорее связаться с полицией. Работники полиции также просят ни в коем случае не пытаться задерживать подозреваемого самостоятельно, поскольку это может быть опасно.
28 марта литовская полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек Эгидиюс Анупрайтис задержан в Мариямпольском уезде Литвы.
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