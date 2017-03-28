Максим, призывавший присоединить Латвию к РФ, просит о разрешении покинуть страну

 

Фото: Facebook/Maksim Koptelov

Рижский окружной суд сегодня отложил уголовное дело в отношении обвиняемого Максима Коптелова, который являлся организатором сбора подписей под шутливой петицией на интернет-ресурсе avaaz.org, призывающей присоединить Латвию к России.

Как сообщил сотрудник судебных органов Раймондс Лочмелис, осужденный и его адвокат Илона Булгакова, сегодня подали заявку отклонить профилактическую меру наказание — запрет на выезд из страны.

Как сообщалось ранее, Рижский суд Курземского района применил к латвийскому подданному Максиму Коптелову наказание в виде лишения свободы сроком на полгода. Адвокат Коптелова, Илона Булгакова, называет приговор «позором для Латвии».

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Это очень плохой прецедент в сфере свободы слова», - заявила Булгакова, отметив, что на процессе не были представлены доказательства того, что подсудимый действительно недвусмысленно призывал к ликвидации независимости государства.

Петицию о присоединении Латвии к России Коптелов опубликовал на сайте www.avaaz.org весной 2014 года, а задержан он был в феврале 2015 года. Прокуратура Рижского судебного округа предъявила ему обвинение по статье Уголовного закона о публичном призыве к ликвидации государственной независимости Латвии с включением ее в состав другого государственного образования.

За такое преступление полагается лишение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы или штраф.

Расследовавшая дело Полиция безопасности (ПБ) заявила, что мужчина не относится к числу известных сторонников российской политики соотечественников в Латвии. ПБ пришла к выводу, что автор призыва полностью осознает последствия своих действий, а текст петиции квалифицируется как публичный призыв к ликвидации независимости государства.

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