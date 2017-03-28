В Даугавпилсе мужчина открыл стрельбу у ночного клуба

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

26 марта около 4.00 Даугавпилсская полиция получила сигнал о ЧП у одного из ночных клубов города. Неустановленная личность, выйдя из машины, произвела два выстрела в сторону ночного клуба, повредив входные двери в заведение.

Прибыв на место происшествия, полиция получила подтверждение данной информации и задержала возможного виновника. Им оказался мужчина 1984 г.р.

По предварительной информации, между данным человеком и охранником клуба возник конфликт, т.к. мужчина пытался пройти в клуб не заплатив за вход.

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В связи с произошедшим начат уголовный процесс, назначены экспертизы. В результате инцидента никто не пострадал.


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